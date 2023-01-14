Teröristleri hendeklere gömmeye devam! 11 PKK'lı daha etkisiz

Mili Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak! " paylaşımında bulundu.

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.



Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak! pic.twitter.com/TNgVnV5WZH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2023

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