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Teröristleri hendeklere gömmeye devam! 11 PKK'lı daha etkisiz

Teröristleri hendeklere gömmeye devam! 11 PKK'lı daha etkisiz
Teröristleri hendeklere gömmeye devam! 11 PKK'lı daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Teröristleri hendeklere gömmeye devam! 11 PKK'lı daha etkisiz - Tıkla İzle

Mili Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak! " paylaşımında bulundu.

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