Teröristleri inlerinde yok etmeye devam! 11 PKK'lı terörist etkisiz halde

MSB'den yapılan açıklamada, teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Bölgedeki terörist temizliğimiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.
1⃣ Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2022
Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/O8ZafV6AlV
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