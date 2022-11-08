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Teröristleri inlerinde yok etmeye devam! 11 PKK'lı terörist etkisiz halde

Teröristleri inlerinde yok etmeye devam! 11 PKK'lı terörist etkisiz halde
Teröristleri inlerinde yok etmeye devam! 11 PKK'lı terörist etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Teröristleri inlerinde yok etmeye devam! 11 PKK’lı terörist etkisiz halde - Tıkla İzle

MSB'den yapılan açıklamada, teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Bölgedeki terörist temizliğimiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

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