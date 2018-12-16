Teröristlerin 3 odalı sığınağı imha edildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün etkisiz hale getirilmesine yönelik icra edilmekte olan kış operasyonları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 15 Aralık 2018 tarihinde Başkale ilçesi Tahılköy Mahallesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Er Emin Arı Operasyonu sonucunda; içerisine kum doldurulmuş 300 adet çuval, 36 metre profil demiri, 32 adet sandviç panel bulunan ve kış üslenmesine hazırlık olarak kullanılmaya hazır durumda 3 oda ve tuvaletten oluşan bir sığınak tespit edildi. Sığınakta 4 takım terörist kıyafeti, 50 metre kablo, 5 adet ampul, 2 adet fener, 3 kilogram toz şeker, 3 adet koli bandı, 3 adet güneş gözlüğü, muhtelif sağlık malzemesi (enjektör, flaster bant vb.), 3 adet battaniye, 5 adet değişik ebatlarda branda, 2 adet boş teneke, 1 adet kantar, 6 adet kalem pil, 3 çift terlik, 1 adet 12 kilogram mutfak tüpü ele geçirilirken, söz konusu sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.