İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Teröristlerin Akçakale'ye attığı roketle yaralanan vatandaş şehit oldu

Teröristlerin Akçakale'ye attığı roketle yaralanan vatandaş şehit oldu
Teröristlerin Akçakale'ye attığı roketle yaralanan vatandaş şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/PYD terör örgütünün Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden attığı roketle yaralanan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, 37 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/PYD terör örgünün Suriye'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Adnan Medres Mahallesi'ne atılan roketin parçalarının isabet etmesiyle ağır yaralanarak Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırılan Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 37 gün sonra şehit oldu. Yoğurt, Akçakale'de ikindi namazını müteakip İbni Sina Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.

Mehmet Dikeç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.