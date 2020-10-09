Teröristlerin attığı roketlerin izleri duruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu'ya (SMO) birlikte Fırat'ın doğusunu terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden bir yıl geçti. Harekatın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Akçakale halkı o gün yaşananları hala unutmadı. Harekat esnasında Tel Abyad'daki teröristler, Akçakale'de bulunan sivilleri birçok defa havanlar ve roketlerle hedef aldı. Harekat sırasında dükkanının önüne havan mermisi isabet eden İsmail Armaş patlamanın izlerini ilk günkü gibi saklıyor. Patlamada yeğeni, kardeşleri ve oğlu yaralanan Armaş, patlamanın izlerini Barış Pınarı Harekatı'nın unutulmaması için silmediği anlattı. O süreçte acı çektiklerini belirten Armaş, en büyük tesellilerinin yanı başlarında bir terör devletinin kurulmasının engellenmesi olduğunu ifade etti.

“Kardeşim ve yeğenimin sırtına şarapneller isabet etti”

10 yıldır Akçakale çevre yolunda esnaf olarak çalışan İsmail Armaş, Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yıldönümünün kendileri için çok önemli olduğunu aktardı. Armaş, “O gün saat 12 sıralarında iş yerimin önüne havan mermisi düştü. Benim 2 kardeşim, bir yeğenim ve oğlum yaralandı. İş yerimde patlamadan dolayı büyük bir hasar meydana geldi. Hala onların kanları dükkanımın darabasında (dükkân kepengi) duruyor. Darabadaki delikler patlamadan dolayı kalan izlerdir. Patlama o kadar büyüktü ki çelik darabayı paramparça etti. Daraba bu hale geldiyse insan vücudu buna ne kadar dayanabilir? Kardeşimin ve yeğenimin sırtına 18 parça şarapnel isabet etti. Yeğenimin parmağı koptu. Oğlum ölümden döndü. Yeğenimin parmağı tekrardan dikildi. Patlamanın yaşandığı gün ne yapacağımızı bilmedik. Hastaların peşine mi düşeceğiz yoksa dükkana mı bakacağız derken elimiz ayağımız birbirine dolandı. Ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

“Terör devletinin kurulması engellendi”

O günlerin zor günler olduğunu ancak güzel bittiğini paylaşan Armaş, “Allah devletimize zeval vermesin. Yakınlarımız yaralandı ama yanımızda bir terör devleti kurulmadı. En çok sevindiğimiz şey budur. Vatansız, bayraksız yaşanılmaz. Daraba ve dükkanımdaki hasarımı bilerek düzelttirmedim. Barış Pınarı Harekatı'nı unutturmamak için izleri sildirmedim. Darabadaki izlere bakıldığında harekatta yaşadıklarımızı hatırlıyoruz. Hem küçükler de o günü unutmasın istedik” diye konuştu.

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