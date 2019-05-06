Teröristlerin bombalı saldırısında ölen Bilen'in arkadaşları, sırasına not bıraktı

Silopi Cumhuriyet Ortaokulu 7/N sınıfındaki öğrenci arkadaşları, bu sabah Diyar Bilen'in sırasına Türk bayrağı sararak, çerçeve içindeki fotoğrafı ve yanına da karanfil bıraktı. 7/N sınıfında öğrenci arkadaşları Diyar Bilen'in oturduğu sırasına bakarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Diyar Bilen'in sırasına 'Seni hiç unutmayacağız iyi kalpli arkadaşımız, şimdi melek oldu gitti şimdi gerçek evine, 7/N'nin en iyi kalpli öğrencisi, ruhun şad olsun, seni hiç unutmayacağız, seni çok seviyoruz, biliyoruz kimse yerini dolduramaz, çünkü sen inanılmaz biriydin. Sen şimdi güvenilir bir yerdesin, gözün arkada kalmasın, mekanın cennet olsun' notunu bıraktı.

Sınıf arkadaşı Diyar Bilen'i anlatırken gözyaşlarını tutamayan Pınar Pulat, "Çok iyi arkadaştık, sürekli espri yapan biriydi. İyi kalpli temiz kalpli biriydi. Onun yokluğuna alışamadık. Çok özlüyorum onu" dedi.

"Onun yerinde ben olsaydım"

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan sınıf arkadaşı Hacer Altuntaş ise Bilen'in çok iyi kalpli biri olduğunu belirterek, "Çok güzel espriler yapardı. Keşke o olmasaydı ben olsaydım onun yerine. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Sınıftaki öğrencileri teselli eden sınıf rehber öğretmeni Gülhan Çevik de, "Öğrencimizi kaybettik. Hem sınıf arkadaşları olarak hem de öğretmenler olarak çok üzgünüz. Ailesine sabırlar diliyorum, başımız sağ olsun. Böyle mübarek bir gün de yaşadığımız bu elim acıdan dolayı buna sebep olanları lanetliyorum. Derslerine ilgili bir öğrenciydi. Her zaman takip ettiğim bir öğrencimdi. Gayet çalışkan bir çocuktu. Hiçbir zaman bir yaramazlık ve bir ahlaksızlığını görmedim. Hakkım varsa da helal olsun" şeklinde konuştu.

Ayaz Müldür