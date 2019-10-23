Teröristlerin işi Soçi'de bitti

Amerika ile Suriye'nin geleceği için masaya oturan Türkiye, terör örgütü YPG'nin sınırdan 32 kilometre uzaklaşması için mutabakata imzayı attı ve tek kurşun atmadan bölgenin kazananı oldu.

Bu anlaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de bir araya geldi. Bu tarihî görüşmede de Türkiye'nin istediği oldu. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda varılan mutabakatın ardından iki lider kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'de barış, huzur ve istikrarın tesisi için gerek ikili düzeyde gerekse Astana formatı kapsamında çok ciddi çaba harcadıklarını belirten Erdoğan, ortak çabalar neticesinde Soçi muhtırası dahil pek çok önemli karara imza attıklarını belirterek, “Bugün Sayın Başkan ile ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekâtımız bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. Sayın Putin'e harekâtımız hakkında kapsamlı bilgi verdim. Daha önce ifade ettiğim gibi harekâtın ana gayesi, bölgeden PKK/YPG terör örgütünün çıkartıp, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaktır. Bu harekât, aynı zamanda bölücü terör tehdidini ortadan kaldırarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini de garanti altına almaktadır. Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur” dedi. Türkiye'nin 350 bini Kürt, 3 milyon 650 bin Suriyeliye son 8,5 yıldır kucak açan bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor. Barış Pınarı Harekâtının bir diğer önemli nedeni işte bunu temin etmektir" ifadelerini kullandı.

PUTİN: TÜRKİYE ENDİŞESİNDE HAKLI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Türkiye'nin millî güvenliğine yönelik adımlar atma isteğini anlayışla karşıladıklarını belirterek, "Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur. Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak. Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı birçok kez söyledik. Türkiye'nin bölgede artan terör, etnik ve dinî anlaşmazlıklar sebebiyle yaşadığı endişeyi paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.



Türkiye Gazetesi

