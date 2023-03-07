Teröristlerin korkulu rüyası komandolar yüzleri güldürüyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde konuşlu bulunan 10'uncu Komando Tugayı da yaraların sarılması için deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deprem bölgesinde bir yandan su ve yemek dağıtan komandolar, bir yandan da çocuklara kitap ve oyuncaklar dağıtarak yüzlerinin gülmesini sağlıyor.

Mücahit Tarlan

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