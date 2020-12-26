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Teröristlerin sızma girişimi engellendi

Teröristlerin sızma girişimi engellendi
Teröristlerin sızma girişimi engellendi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle Suriye Milli Ordusu arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PYD/YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye'nin sorumluluk sahasındaki M-4 karayolunun kuzeyindeki Tel Abyad ilçesine bağlı Muallak ve Saida köylerinin güneyinde sızma girişiminde bulundu.

Sızma girişiminin hemen tespit edilmesinin ardından söz konusu bölgede teröristler ile Suriye Milli Ordusu unsurları arasında çatışma yaşandı. Güvenlik kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan çatışmaların Ayn İsa'da gerçekleştiğine yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, olayın Barış Pınarı bölgesinin içinde bulunan Tel Abyad ilçesinin güneyinde gerçekleştiğini belirtti.

Mevlüt Hasgül
 

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