Teröristlerin tuzakladığı mayınlar imha edildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eruh'un Cirav Dağı Cemibahri Deresi bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 02 Temmuz 2019'da 'Şehit onbaşı Süleyman Aydın 2019-69' operasyonu icra edilmiştir.

Operasyonda jandarma komando unsurlarımızın titiz ve dikkatli çalışmaları sonucu, güvenlik güçlerimize yönelik olduğu değerlendirilen yeni tuzaklanmış 3 ayrı mayın, EYP düzeneği tespit edilmiştir. Bölgeye helikopterle sevk edilen patlayıcı madde imha ve mayın arama köpek timleri, yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, mayın, EYP düzeneklerini kontrollü bir şekilde olay mahallinde imha etmiştir" denildi.

Selami Deniz



