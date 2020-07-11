Terörizim operasyonlarında 32 milyon 513 bin 793 kök kenevir bitkisi imha etti

Ülke genelinde terör örgütlerine karşı yapılan etkisizleştirme operasyonları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda, Türkiye'yi tehdit eden PKK terör örgütünün gelir kaynaklarından birisini oluşturan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek adına Narko-Terör operasyonlarında 32 milyon 513 bin 793 kök kenevir bitkisi imha edildi.

2020 yılı il 6 aylık dönemi içerisinde icra edilen narko-terör operasyonları sonucunda 9 bin 42 kilogram esrar, 370 kilogram skunk, 32 milyon 513 bin 79 kök kenevir bitkisi, 13 adet el yapımı patlayıcı, 54 sığınak, 4 adet piyade tüfeği, 2 adet 81 mm havan mühimmatı, 6 adet el bombası, 3 adet tabanca, 1 adet telsiz, 73 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 269 adet piyade tüfeği fişeği, 80 adet tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda kenevir ekili alanların güvenliğini sağlayan bölücü terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi.

İrfan Çalışkan