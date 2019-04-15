Terörle mücadelede kullanılması için 'Mini Köstebek'i üretti

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Uluslararası Robot Yarışması'na katılmak için Samsun'a gelen Tokat Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Abdullah Altunok, yaklaşık 2 ay önce okulun kantininde televizyon izlerken arkadaşının ağabeyinin şehit haberini gördü. Bu olay üzerine sinirlenen Altunok, arkadaşı Ferhat Karaduman ile birlikte terör operasyonlarında kullanılmak üzere insansız kara aracı Mini Köstebek'i yaptı. Yüzde 90'ı yerli ve milli malzemeler kullanılarak üretilen Mini Köstebek, terörle mücadelenin yanı sıra doğal afetlerde ve arazi taramalarda da kullanılabiliyor. 360 derece dönebilen kamerası ile anında karşı tarafa anında görüntü aktarabilme, sesli komut gönderme, ortamı dinleme ve gece görüşü gibi özelliklere sahip olan Mini Köstebek, yazılımı sayesinde dünyanın her tarafından da yönetilebiliyor.

“Yüzde 90'ı yerli ve milli”

Altunok, 2 ay önce okulda televizyon izlerken arkadaşının ağabeyinin şehit olduğu haberini izlediğini söyledi. O haberden sonra sinirlendiğini ifade eden Altunok, “Aklıma koydum ve terörle mücadele de etkin olmamız için arkadaşımla birlikte 5 gün içerisinde insansız kara aracı olan Mini Köstebek'i tasarladım. Mini köstebek'i tasarlarken 2 adet DC motoru kullandım. Kumandasını arduino ile yaptık. İlerleyebilmesi için palet kullandık. Dış kaplamasını sert plastik ile yaptık. GSM operatörü ile Mini Köstebek'e bağlanarak dünyanın her tarafından iletişim sağlayabiliyoruz. Sadece kamerasını dışarıdan aldık. Mini Köstebek'in yüzde 90'ı yerli ve millidir” dedi.

“Termal görüş sayesinde tünellerde rahat bir görüş sağlayabiliyor”

Mini Köstebek'in bulunduğu ortamın haritasını çıkarabilme özelliğine sahip olduğunu aktaran Altunok, “360 derece dönebilen kamerası sayesinde bulunduğu ortama görüntü aktarabiliyor. Ses verip, alabiliyor. Termal görüş sayesinde tünellerde rahat bir görüş sağlayabiliyor. Mini Köstebek dünyanın her tarafından yönetebiliyor. En büyük özelliği de bu. Terörle mücadelede mayınlı alanlara Mini Köstebek'i gönderiyoruz. Mayınları tespit ediyor ve imha ediyor. Ayrıca, afetlerde, insanların girmekte zorlandığı yerlere Mini Köstebek'i göndererek kamerası sayesinde içeridekilerin nerede olduğunun sinyalini veriyor” diye konuştu.

“Destek gelirse daha iyisini yaparım”

Mini Köstebek'i ellerindeki kısıtlı imkanlarla yapabildiklerini kaydeden Altunok, “Eğer ASELSAN ve ROKETSAN gibi firmalar destek olursa bunun çok üzerinde bir robotu yaparak savunma sanayisine katkı vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Barış Gök

