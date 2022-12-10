Terörle mücadeleye devam! 11 PKK'lı terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/fUPLxQyCb4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2022

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