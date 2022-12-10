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Terörle mücadeleye devam! 11 PKK'lı terörist daha etkisiz

Terörle mücadeleye devam! 11 PKK'lı terörist daha etkisiz
Terörle mücadeleye devam! 11 PKK'lı terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin daha, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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