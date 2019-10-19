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Terörün finans kaynağı uyuşturucuya darbe

Terörün finans kaynağı uyuşturucuya darbe
Terörün finans kaynağı uyuşturucuya darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine yapılan çalışmalarda Lice ilçesi kırsalında kayalıkların içine çuvallarla gizlenmiş vaziyette 158 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada kayalıklarda 8 çuval içerisinde ele geçirilen esrarın muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Lice ilçesi Tepe köyü kırsalındaki kayalık alana çuvallar içerisinde esrar konulduğu ve bu uyuşturucu maddelerin ilerleyen tarihlerde metropol şehirlere sevk edileceği bilgisi alınmıştır. Lice ilçesi Tepe köyü kırsalındaki belirlenen yerde, 18 Ekim 2019 Cuma günü yapılan operasyonda; kayalık ve çalılık alana gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 8 çuval içerisinde 158 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olay şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmaya başlanılmıştır" denildi.

Hacı Güneş - Muhsin Taş
 

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