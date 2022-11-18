Terörün yerini huzura bıraktığı Cudi Dağı etekleri pamuk tarlalarına dönüştü

Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Silopi ilçesinin Cudi Dağı eteklerindeki tarlalarda pamuğun hasadı, yöredeki genç kızların geçim kaynağı oldu. Cudi Dağı eteklerindeki pamuk tarlalarında sabahın erken saatlerinden itibaren çevre köylerden minibüslerle gelen genç kızlar, pamuk hasadına başlıyor. Günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan genç kızlar, evlerinden getirdikleri yemekler ile kahvaltı yaptıktan sonra güneş batana dek tarlada çalışıyor.

Dikenler arasından pamuk toplayan genç kızlar, pamuk hasadında çalışarak, aile bütçesine katkıda bulunduklarını belirtti. Mevlüde Özkan, “Gün boyu güneşin altında çalışıyoruz. Sabah saat 04.00'da uyanıp, akşam saat 19.00'da eve gidiyoruz. Günde 100 kilo toplayabilirsek, 250 TL kazanıyoruz. İşimiz çok zor. Parmaklarımız hepsi patlıyor. Okul okumak istiyorum ama okuyamıyorum. Çünkü aileme destek olmak zorundayım. Biz bu işi isteyerek yapmıyoruz, mecbur olduğumuz için yapıyoruz” dedi.

Melih Yiğit

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