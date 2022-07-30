Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta halk, Cudi Dağı'na akın etti

Tam 42 yıldır gidilmeyen ve sürekli terör olaylarıyla gündeme gelen Cudi Dağı'nda güvenliğin sağlanmasıyla artık festivallere ev sahipliği yapılıyor. Şırnak Valiliği himayesinde, Cudi Festivaline katılmak üzere vatandaşlar erken saatte araçlarıyla Şırnak ve ilçelerinden yola çıktı. Yollarda uzun kuyruklar oluştu. Uzun yolculuk sonrası Cudi Dağı'nın zirvesine varan vatandaşlarda duygusal anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar hayatlarında ilk defa Cudi Dağı'nın Hz. Nuh Gemisinin konduğu yer olarak kabul edilen Sefine bölgesini görmenin mutluluğunu yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cudi Dağı'na gelerek, Sefine bölgesinde namaz kılıp dualar etti. Daha sonra güvercinler uçurtan Bakan Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, festival alanına doğru yapılan yürüyüşe katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Cudi Festivali İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Grup Tillo, Hatay Medeniyetler Korosu ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Melih Yiğit