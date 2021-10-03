Ters Ev'de çalışmalar tamamlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nin içerisinde yapımına başlanan Ters Ev projesinde sona gelindi. Kaba inşaatı tamamlanan projenin içerisinde montaj çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda tamamlanacak mobilya ve aksesuar montajının ardından yapılacak çevre düzenlemesinin ile Ters Ev vatandaşların hizmetine sunulacak.

Toplam 300 metrekare alan içerisine inşa edilen 190 metrelik Ters Ev, şehrin sosyal yaşantısına katkı sağlayacak. Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızı önümüzdeki haftalarda yeni bir sosyal alanla daha kavuşturacağız. Evin içerisinde devam eden montaj çalışmalarının ardından yapılacak çevre düzenlemesiyle açılışımızı gerçekleştireceğiz. Şehir içinden ve şehir dışından gelecek misafirlerimizin şimdiden keyifli vakitler geçirmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.