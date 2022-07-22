Ters istikametten giden sürücü otobüsü tekmeledi, şoförü darp etti

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Gazi Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre ters yönden gelen otomobil sürücüsü, yol üzerindeki İETT otobüsünün şoförü ile tartışmaya başladı. Aracından inip otobüsün ön kapısından şoföre hakaret ederek yumruklar savuran trafik magandası, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Otomobiline geri döneceği sırada tekrar otobüse yaklaşan şahıs, bu sefer de araca yumruk ve tekme atmaya başladı. Bir süre daha otobüs şoförü ile tartışmaya devam eden adam, nihayetinde aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın sonunda otobüs de yoluna devam ederken yaşanan o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

