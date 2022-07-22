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Ters istikametten giden sürücü otobüsü tekmeledi, şoförü darp etti

Ters istikametten giden sürücü otobüsü tekmeledi, şoförü darp etti
Ters istikametten giden sürücü otobüsü tekmeledi, şoförü darp etti

Esenyurt’ta ters istikametten giden trafik magandası, yol üzerindeki İETT otobüsünün şoförü ile tartıştı. Aracından inerek şoförü darp eden şahıs, otobüse de yumruk ve tekmelerle vururken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ters istikametten giden sürücü otobüsü tekmeledi, şoförü darp etti - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Gazi Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre ters yönden gelen otomobil sürücüsü, yol üzerindeki İETT otobüsünün şoförü ile tartışmaya başladı. Aracından inip otobüsün ön kapısından şoföre hakaret ederek yumruklar savuran trafik magandası, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Otomobiline geri döneceği sırada tekrar otobüse yaklaşan şahıs, bu sefer de araca yumruk ve tekme atmaya başladı. Bir süre daha otobüs şoförü ile tartışmaya devam eden adam, nihayetinde aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın sonunda otobüs de yoluna devam ederken yaşanan o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli
 

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