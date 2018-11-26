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Ters şerit faciası: 1 ölü

Ters şerit faciası: 1 ölü
Ters şerit faciası: 1 ölü

Gaziantep'te ehliyet sınavından dönen motosiklet sürücüsü, ters şeritten gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Eyüp Sultan Mahallesi 99 Cadde'de meydana geldi. Ehliyet sınavına girdikten sonra evine gitmek için 27 US 962 plakalı motosikleti ile yola çıkan 24 yaşındaki Engin Çevik, ters şeritten gelen Zekeriya K. yönetimindeki 27 LC 970 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Engin Çevik'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Saygın köyüne götürülerek toprağa verilecek.  

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