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Ters yola girip kavşakta drift attı

Ters yola girip kavşakta drift attı
Ters yola girip kavşakta drift attı

Küçükçekmece’de, içinde 4 kişinin olduğu bir araç, önce ters şeride girip kazaya davetiye çıkardı. Daha sonra millet bahçesinin önündeki kavşakta drift atıp tehlike saçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ters yola girip kavşakta drift attı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'daki Halkalı Millet Bahçesi önünde yaşandı. edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan ve içinde 4 kişinin olduğu bir otomobil önce ters yola girdi. Karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı.
Ardından Halkalı Millet Bahçesinin önüne giderek vatandaşların yürüyüş yaptığı sırada, kavşakta drift atıp tehlike saçtı. Tehlikeye aldırış etmeden drift atan sürücünün o anlara bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Medeni Topaloğlu

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