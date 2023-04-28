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Ters yola girip kaza yaptılar ardından kaçtılar o anlar kamerada

Ters yola girip kaza yaptılar ardından kaçtılar o anlar kamerada
Ters yola girip kaza yaptılar ardından kaçtılar o anlar kamerada

Küçükçekmece’de, bir sürücü ters yöne girerek bir kamyona çarptı. Kaza sonrasında çarpan sürücü olay yerinden kaçarken o sırada yoldan geçen vatandaşlar aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar bir işyerini güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ters yola girip kaza yaptılar ardından kaçtılar o anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ters yoldan çıkan ve sürücü kimliği alınamayan 34 EPR 276 plakalı otomobil, Sultan Murat Mahallesi istikametine giden Muhammet Kahraman idaresindeki 35 PGM 13 kamyona arkadan çarptı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen ve sokakta temizlik yapan şahıs son anda kurtulurken, kazayı yapan kadın sürücü otomobili kaza mahallinde bırakıp kaçarak uzaklaştı. Kazada kimse yaralanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından polis, kaza yapan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaza anı ve sürücünün kaçma anı kamerada

Öte yandan otomobilin ters yoldan geldiği ve araca vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücü ile yanındaki erkek yolcu kazanın ardından telefon ve kimliklerini alarak kaçtığı görülüyor. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen vatandaşların ise son anda kurtulduğu anlar kaydedildi.

Medeni Topaloğlu-Tuncay Pehlivan

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