Ters yola girip polisleri peşine taktı, yakalanınca helallik istedi

Olay, Tacin Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve mahalle çarşı bekçileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamada polisi fark eden 68 AAU 190 plakalı araç sürücü ters yola girerek kaçmaya başladı.

Sürücünün kaçtığını fark eden polis ekipleri aracın peşine düşerken sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, araç sürücüsü Ayhan A. “Polisten neden kaçtınız?” sorusuna “Amirim arabanın bağlaması var. Kur'an çarpsın bir şey yok, vallahi bir şey yok” dedi. Polis ve bekçiler araç içerisinde geniş çaplı arama yaparken, arama esnasında araç başında bekleyen sürücü Ayhan A. arama yapan polis memurlarına “Hakkınızı helal edin“ diyerek helallik istedi.

Yasin Can - Yavuz Akkan



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