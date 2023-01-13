Ters yönde giden otomobil motosikleti biçti

Kaza, önceki gece saat 03.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi 3585. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.L. (22), ters yönde seyrettiği otomobiliyle O.K.'nın (23) kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada metrelerce sürüklenen O.K. ile motosikletteki arkadaşının vücutlarında kırıklar oluştuğu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaçan B.L.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Feci kaza bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali Nargüner

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