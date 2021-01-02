Ters yönde giden sürücü, kırmızı ışıkta beklerken yakalandı

Olay, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde denetim yapan polis ekipleri, 07 AAG 828 plakalı bir otomobilin ters yönden ilerlediğini gördü. Ekipler, sürücü Türkan D.'nin (31) peşine takılırken kısa süre sonra otomobil ışıklı kavşakta durdu. Aracından indirilen Türkan D.'ye alkol ve uyuşturucu madde testi yapıldı. Alkolsüz olduğu belirlenen Türkan D., rahatsızlığı nedeniyle ilaçlar kullandığını polise ifade etti. Uyuşturucu madde testinde birçok değeri negatif çıkan sürücünün, bir değeri pozitif çıkınca, polis ekipleri Türkan D'yi ifade için polis merkezine götürdü. Sürücünün aracı ise bir yakını tarafından olay yerinden alındı.

Türkan D.'ye ters yönde araç kullanmaktan bin 334 lira para cezası uygulanırken, pozitif çıkan değerinin, kullandığı ilaçların etken maddesi olup olmadığı yönünde tahlil yapılacağı öğrenildi.

Suat Metin - Akif Yılmaz

