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Ters yönde ölümüne yolculuk kamerada

Ters yönde ölümüne yolculuk kamerada
Ters yönde ölümüne yolculuk kamerada

Şanlıurfa’da 80 kilometre hızla ters yönde ilerleyen bir sürücü, karşı yönden gelen sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Yaşanan tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Ters yönde ölümüne yolculuk kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece 23.00 sıralarında Şanlıurfa - Akçakale çevreyolunda yaşandı. Trafikte ters yönde giden bir sürücü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca ters yönden giden sürücü, 80 kilometre hızla ölümüne yolculuk yaptı. Ters yönden giden sürücüyü, karşı yönde seyir halindeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dakikalarca süren yolculuk, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan 2 kilometre sonra son buldu.  

Ahmet Kolsuz
 

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