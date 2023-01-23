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Ters yönden E-5 Karayolu'na girdi, trafiği birbirine kattı

Ters yönden E-5 Karayolu'na girdi, trafiği birbirine kattı
Ters yönden E-5 Karayolu'na girdi, trafiği birbirine kattı

E-5 Karayolu Esenyurt mevkiinde ters yöne giren bir araç trafiği birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler o anları şaşkınlıkla izlerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ters yönden E-5 Karayolu’na girdi, trafiği birbirine kattı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, yolu karıştıran bir araç sürücüsü yanlışlıkla ters yöne girdi. Kısa süre sonra durumun farkına varan vatandaş, tekrardan yan yola girmek istese de başarılı olamdı. Sürüğcü Trafiği birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücülerinin şaşkınlıkla izlediği olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
 

Erdal Can İçelli - Hakan Polat
 

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