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Ters yönden gelen motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

Ters yönden gelen motosiklet sürücüsü yayaya çarptı
Ters yönden gelen motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

Nişantaşı’nda tek yönlü yolda tersten seyreden motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü, yolcu ve yaya hafif şekilde yaralandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ters yönden gelen motosiklet sürücüsü yayaya çarptı - Tıkla İzle

Kaza, saat 11.45 sıralarında Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 ACE 802 plakalı motosiklet sürücüsü yolcusuyla beraber caddeye ters yönden girdi. O esnada cadde üzerindeki yaya geçidinde bekleyen genç, yolun karşısına geçmek istedi. Yayalara yeşil ışığın yanmasıyla yola adım atan gence, tersten seyreden motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü, yolcu ve yaya genç yere savruldu. Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan yaya genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı da yaralı gençle beraber hastaneye gitti.

Tersten gelen sürücü kazaya neden oldu

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç yaya geçidinde beklediği esnada motosiklet sürücüsü geliyor. Genç adım attığı sırada motosiklet gence çarpıyor. Sürücü, arkadaşı ve genç yere düşüyor. Vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor.
Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Doğan Can Cesur
 

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