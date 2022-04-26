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Ters yönden gelen traktör otomobili biçti

Ters yönden gelen traktör otomobili biçti
Ters yönden gelen traktör otomobili biçti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ters yöne giren traktör, hareket halindeki otomobile çarptı. Ölümle burun buruna gelen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Perşembe istikametinden yeni köprü Çaycuma istikametine seyir halinde olan avukat M.V.'nin kullandığı 67 ACB 849 plakalı Honda marka otomobil, ters yönden gelen N.K.'nin kullandığı 78 AAL 456 tomruk yükleme aparatı olan traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün önünde bulunan tarım aleti otomobili hurdaya çevirdi. Yolun kenarına savrulan sürücünün ölümden döndüğü kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Gülcan Çolak
 

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