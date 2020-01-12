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Ters yöne dalan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Ters yöne dalan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
Ters yöne dalan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul Sarıyer'de ters yöne dalan bir sürücü dehşet saçtı. Kazaya sebep olan sürücü, dört kişiyi yaraladı.

Kaza, sabah saat 06.00'da Sarıyer İlçesi Darüşşafaka Mahallesi Büyükdere Caddesi Maslak Mevkii Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Burak K. otomobil ile ters yöne girdi. Ardından önüne çıkan Murat U. idaresindeki ticari taksiye çarptı. Taksi yol kenarına savrularak durabildi. Burak K'nin sürdüğü araç ise bir başka otomobile daha vurdu. Bu aracın sürücüsü Hüseyin A. ile yanındaki iki kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bu arada yaralı bir kadın, ambulanstaki arkadaşını yalnız bırakmak istemedi.

Çekiciler ile otomobiller yoldan kaldırıldı. Bir süre boyunca trafiğin yaşandığı yol tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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