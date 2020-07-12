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Ters yöne giren 2 araç ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 yaralı

Ters yöne giren 2 araç ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 yaralı
Ters yöne giren 2 araç ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 aracın ters yöne girerek karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölge adeta savaş alanına dönerken, yola savrulan yaralılara ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza, Gebze ilçesi Kirazpınar mevkiinde otoyol yan yolun Muallimköy/Dilovası OSB 3. Kısım sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yöne giren B.Y. idaresindeki 34 BLT 98 plakalı cip ile Ş.Y. idaresindeki 16 JPE 39 plakalı otomobil, Emrah D. idaresindeki 41 LU 760 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 41 LU 760 plakalı otomobil sürücüsü Emrah D. ile araçlarda bulunan Cansu Varol, Nuran Varol, Dilan Yüce, Bulut Yüce, Kevsernur Demir ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. 3 aracın karıştığı ve toplam 7 kişinin yaralandığı kaza bölgesi adeta savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yola savrulan yaralılar, olay yerinde ekiplerce yapılan ilk müdahaleleri sonrasında bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, 7 kişinin yaralandığı ve 3 aracında büyük çapta maddi hasar aldığı kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hakan Öztürk

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