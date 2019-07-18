Ters yöne giren araç trafiği felç etti

Lüleburgaz'ın en işlek caddelerinden birisi olan Fatih Caddesi'nde 34 CDC 692 plakalı bir araç ters yönden girdi. Yolun bir anlık boş olmasıyla Halk Eğitim Merkezi önüne kadar gelen araç, cadde üzerinde normal seyir halindeki araçların geçmesine engel oldu. Kısa süreli trafik sıkışıklığına neden olan araç sürücüsünü çevredeki vatandaşlar uyardı. Yol kısa süreli tıkanıklığın ardından tekrar açıldı.

Vatandaşlar Fatih Caddesi'nde bu tarz durumların çok olduğunu belirterek, “Tabela olmasına rağmen kimse dikkat etmiyor. Zaman zaman böyle durumlar yaşanıyor. Neyse ki kısa sürede çözüldü” dediler. Ayrıca bazı vatandaşlar, yol kenarında kaldırımın üzerine park eden araçların da yayalara büyük zorluk çıkarttığını belirttiler.

Buğra Kaya

