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Ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücü trafikte dehşeti yaşattı: 3 yaralı

Ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücü trafikte dehşeti yaşattı: 3 yaralı
Ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücü trafikte dehşeti yaşattı: 3 yaralı

Kırıkkale'de ehliyetsiz ve alkollü sürücünün şehirler arası kara yolunda otomobiliyle ters yöne girerek karşıdan gelen araca çarptığı kazada yaralanan 3 kişi ölümden döndü. Sürücünün alkollü araç kullanmaktan da ehliyetine 4 kez el konulduğu belirtildi.

Ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücü trafikte dehşeti yaşattı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunun 30. kilometresindeki Cankurtaran Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 71 AAT 737 plakalı otomobil, sürücüsünün ters yöne girmesi neticesinde Z.E.'nin kullandığı 40 DD 806 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle alkollü olduğu öğrenilen sürücünün otomobili savrularak şarampole devrildi. Kazada sürücü Z.E. ile aynı araçta bulunan O.Ö. ve M.O. yaralandı. İki otomobil de kullanılamaz hale geldi.
 

Hasan Ay
 

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