Ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücü trafikte dehşeti yaşattı: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunun 30. kilometresindeki Cankurtaran Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 71 AAT 737 plakalı otomobil, sürücüsünün ters yöne girmesi neticesinde Z.E.'nin kullandığı 40 DD 806 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle alkollü olduğu öğrenilen sürücünün otomobili savrularak şarampole devrildi. Kazada sürücü Z.E. ile aynı araçta bulunan O.Ö. ve M.O. yaralandı. İki otomobil de kullanılamaz hale geldi.



Hasan Ay



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