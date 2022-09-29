Ters yöne girip otobüsle çarpıştı: O anlar kamerada

Kaza, Tekirdağ merkez Değirmenaltı Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.K. (71) idaresindeki 59 DL 700 plakalı otomobil, Değirmenaltı kavşağında ters yöne girmeye çalışırken T.Ö'nün kullandığı 59 EV 012 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Halil Dağ

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