Tesla, 170 santimetre boyundaki insansı robotunu tanıttı

Elektrik ve performansı bir araya getiren otomobilleri ile tanınan ABD'nin Kaliforniya eyaleti merkezli Tesla firması, dev bir projeye daha imza attı. Tesla firmasının ve ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Tesla Yapay Zeka Günü etkinliklerinde Tesla'nın yeni insansı robotu "Tesla Bot'u" tanıttı. Musk, 170 santimetre boyundaki robotun, bir cıvata anahtarı ile arabalara cıvata takmaktan, marketten yiyecek almaya kadar işleri başarabileceğini kaydetti. Musk, "Tabii ki arkadaş canlısı olması, insanların dünyasında gezinmesi ve tehlikeli, tekrarlayan ve sıkıcı görevleri ortadan kaldırması amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Tesla tarafından yayınlanan detaylarda, kafasına oto pilot kameralarının kurulacağı gösterilen Tesla Bot'un, 45 kilo taşıyabileceği, 150 kilo kaldırabileceği ve 125 kilo ağırlığında olacağı kaydedildi. Robotun saatte ortalama 8 kilometre hıza çıkabileceğini belirten Musk, bir şeylerin ters gitmesi durumunda ise robotun çoğu insanın kaçması için yeterince yavaş olduğunun altını çizerek, "Bundan daha hızlı koşabilirsen sorun olmaz" dedi.

Gelecek seneye ilk prototip piyasaya sürülebilir

Tanıtım sırasında, Tesla Bot gibi görünmek üzere tasarlanmış bir kıyafet içindeki aktörün sahnede bir anda hareket etmesinin ardından Musk, aktörün gerçek bir robot olmadığını ve insansı robotunun prototipini gelecek yıl piyasaya sürebileceğini belirtti. Musk, "Tesla Botu gerçek olacak. Sensörler ve piller konusunda da iyiyiz ve muhtemelen gelecek yıl buna benzeyen bir prototipimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Dünya ekonomisini değiştirebilir

Açıklamasında, insansı robotun çalışması ve günümüzde yalnızca insanların yapabileceği ve tekrarlanan görevleri yerine getirebilmesi durumunda Tesla Bot'un, işgücü maliyetlerini aşağı çekerek dünya ekonomisini değiştirme şansına sahip olduğuna dikkat çekti. Musk, robotun Tesla'nın üretimine yardımcı olmayı amaçlamadığını, fakat Tesla'nın robotik için gereken birçok bilgisayarı geliştirdiğini ve bu nedenle Tesla'nın bir robot üretmesinin mantıklı olduğunu kaydetti.

Ayrıca, dünya üzerinde hiçbir şirkete ait robotun günümüzde bir marketten yiyecek alabilecek kadar gelişmiş olmadığını aktaran Musk, "Dünyada herhangi bir şirkete ait bir insansı robotun, markete gidip sizin için yiyecek alabilmesinin 10 yıldan çok daha uzun süreceğini güvenle söyleyebilirim" dedi.