Tesla marka araç uçurumdan yuvarlandı, 4 kişi mahsur kaldı

ABD'nin San Francisco kentinde Tesla marka bir araç deniz kıyısında bulunan ve Devil's Slide olarak bilinen kayalıklardan düştü. Aralarında 4 ve 9 yaşlarında 2 çocuğun da bulunduğu 4 kişiyi kurtarmak için olay yerine gelen ekipler nefes kesen bir operasyon düzenledi. Hava destekli düzenlenen kurtarma operasyonu kapsamında yaklaşık 76 metre yüksekten düşen araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Çocukların yaralanmadığı kazada, diğer 2 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi. California Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre Tesla marka aracın otonom sürüş modunda olmadığı bildirildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.