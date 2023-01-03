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Tesla marka araç uçurumdan yuvarlandı, 4 kişi mahsur kaldı

Tesla marka araç uçurumdan yuvarlandı, 4 kişi mahsur kaldı
Tesla marka araç uçurumdan yuvarlandı, 4 kişi mahsur kaldı

ABD'nin San Francisco kentinde Devil's Slide olarak bilinen kayalıklardan düşen Tesla marka araçta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Tesla marka araç uçurumdan yuvarlandı, 4 kişi mahsur kaldı - Tıkla İzle

ABD'nin San Francisco kentinde Tesla marka bir araç deniz kıyısında bulunan ve Devil's Slide olarak bilinen kayalıklardan düştü. Aralarında 4 ve 9 yaşlarında 2 çocuğun da bulunduğu 4 kişiyi kurtarmak için olay yerine gelen ekipler nefes kesen bir operasyon düzenledi. Hava destekli düzenlenen kurtarma operasyonu kapsamında yaklaşık 76 metre yüksekten düşen araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Çocukların yaralanmadığı kazada, diğer 2 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi. California Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre Tesla marka aracın otonom sürüş modunda olmadığı bildirildi.

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