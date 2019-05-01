İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Teslim olan askerler darbeciler tarafından kandırıldıklarını anlattı

Teslim olan askerler darbeciler tarafından kandırıldıklarını anlattı
Teslim olan askerler darbeciler tarafından kandırıldıklarını anlattı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, başkent Karakas’ın Chacao bölgesindeki Altamira Meydanına zorla götürüldüklerini söyleyen rütbesiz askerlerin görüntülerini paylaştı.

Teslim olan askerler darbeciler tarafından kandırıldıklarını anlattı - Tıkla İzle

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez darbe girişimini hakkında, "Felaket, kaos, görevlerini yerine getiren bir grup askerin ölümüne yol açabilecek ve kafa karıştıran mitomanik bir davranış biçiminin parçası" yorumunu yaparak, Altamira Meydanına zorla götürüldüklerini söyleyen rütbesiz askerlerin görüntülerini paylaştı.

Zırhlı bir aracın içine üstleri tarafından kandırılarak bindirildiklerini defalarca tekrarlayan askerler, "Bizi kandırarak oraya götürdüler. Bir çavuş geldi ve bizi Miraflores'teki özel bir görev için götüreceğini söyledi. Çavuşun adı Sanchez'di. Ne olduğunu anlamaya çalışıp bu görevi kabul etmediğimizde bize silah doğrulttu. Sonra bir şey yok, bir toplantıda güvenlik görevini sağlayacaksınız" diyerek yaşadıklarını anlattı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.