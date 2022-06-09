Teslim olan terörist; 'Örgütten kaçmak isteyenler korkmamalı'

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK, PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olması amacıyla aileleriyle ikna çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden 5 Haziran günü teslim alınan örgüt mensubunun adli tahkikatının Batman İl Emniyet Müdürlüğünde yapıldığı, şahsın 7 Haziran günü ailesi ile buluşmasının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Örgüt mensubu ile yapılan ilk görüşmede, çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK'ye katıldığını belirten örgüt mensubu, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını söyledi. Örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç-susuz bırakıldığını anlatan örgüt mensubu, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak, Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla, güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti.

Kendisi gibi örgütten kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç-susuz bırakılacaklarından korktuklarını belirten örgüt mensubu, örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.