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Teslim olan terörist: 'PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum kendilerini Türk devletine teslim etsinler'

Teslim olan terörist: 'PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum kendilerini Türk devletine teslim etsinler'
Teslim olan terörist: 'PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum kendilerini Türk devletine teslim etsinler'

PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından kandırılarak örgüte katılan ve sonrasında güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist, "PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum. Gelsinler, Türk devletine, Türk askerine kendilerini teslim etsinler" dedi.

Teslim olan terörist: 'PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum kendilerini Türk devletine teslim etsinler' - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından, "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fırat'ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı" notuyla bir video paylaştı. Videoda Türk askerinin sınırı geçmesinin ardından teslim olduğunu belirten terörist, şu ifadeleri kullandı:

"Köyden Haseke'ye babamın tedavisi için gidiyorduk. Yolda önümüzü PKK terör örgütü mensupları kestiler. 'Ya bize katılırsın ya da seninle akrabanı burada öldürürüz' dediler. Beni zorla aralarına aldılar. Beni Resulayn'a götürüp silah ve mühimmat verdiler. Türk askeri sınıra girdiğinde kendimi Türk askerine teslim ettim. Teslim olduktan sonra Türk askeri bize çok iyi bir muamele uyguladı. Bizi yedirip içirdiler. PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum. Gelsinler, Türk devletine, Türk askerine kendilerini teslim etsinler."

Mevlüt Hasgül

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