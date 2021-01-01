İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Test için hastaneye gidiyoruz' dediler, Abant'a gidecekleri ortaya çıktı

'Test için hastaneye gidiyoruz' dediler, Abant'a gidecekleri ortaya çıktı
'Test için hastaneye gidiyoruz' dediler, Abant'a gidecekleri ortaya çıktı

İstanbul'da kısıtlamaya rağmen araçlarıyla sokağa çıkan arkadaş grubu polis denetimine takıldı. İçlerinden biri, "Test için hastaneye gidiyoruz" dedi, ancak Abant'a gidecekleri ortaya çıktı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00 ile 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerini aralıksız sürdürdü. Dolmabahçe Caddesi'ndeki noktada uygulama yapan polis, içinde 2'si kadın 5 kişinin olduğu bir aracı denetleyince dört kişinin sokağa çıkma izninin olmadığını gördü.

Önce "hastaneye", sonra "Abant'a" gidiyoruz dediler

İzinleri olmamasına rağmen kısıtlamada araçlarıyla dışarı çıkanlardan biri, "Covid-19 testi için hastaneye gidiyoruz" dedi. Ancak bu kişilerin polise Ataşehir'de yaşadıklarını ve Bağcılar'daki bir hastaneye gideceklerini söyledikleri, daha sonra da ifadelerini değiştirerek "Abant'a gidiyoruz” dedikleri ortaya çıktı. Ayni araçtaki 2'si kadın toplam 4 kişiye Hıfzısıhha Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.

Yunus Emre Şeker - Alper Suat Tutaşı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.