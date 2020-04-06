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Test sonucu pozitif çıkan belediye başkanı, vatandaşları virüse karşı uyarıyor

Test sonucu pozitif çıkan belediye başkanı, vatandaşları virüse karşı uyarıyor
Test sonucu pozitif çıkan belediye başkanı, vatandaşları virüse karşı uyarıyor

Korona virüsü test sonucu pozitif çıkan Ordu’nun Perşembe İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, insanların muhakkak evde kalmalarını ve bu süreçte sosyal mesafeye uymaları gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan'ın, korona virüsü (Kovid-19) için yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Yaklaşık 12 gündür evinde kendisini izole eden ve bu süreçte moralin yüksek tutulması gerektiğini ifade eden Tandoğan, insanların kesinlikle acil durumlar dışında evlerinden dışarıya çıkmaması gerektiğini, sokağa çıkan insanların da mesafe kurallarına uyarak, gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade etti.

Sağlık durumu iyi öğrenilen ve insanların korkmadan gerekli tedbirleri alması gerektiğini de vurgulayan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, korona virüsünün ortadan kalkması ile birlikte Perşembe ilçesine yapılan hizmetleri arttırarak devam ettireceklerini söyledi.

Selim Kuşcu
 

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