Test sürüşü bahanesiyle otomobil çalan 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da ikamet eden Murat Yalçın (38), 20 Nisan'da otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. Yalçın'ı arayan bir kişi ilanı gördüğünü ve otomobili satın almak istediğini söyledi. Bunun üzerine Yalçın ve otomobili satın almak isteyen şahıs belirledikleri bir noktada buluştu.

Otomobili satın almak istediğini söyleyen şüpheli şahıs, Yalçın'a test sürüşü yapmak istediğini belirtti. Test sürüşünün ardından Yalçın arabadan indiği sırada şüpheli şahıs gaza bastı ve hızla uzaklaştı. Şüphelinin arabayı çalması üzerine Yalçın, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine gelerek şikayette bulundu.

Şikayeti değerlendiren polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu 24 Nisan'da Pendik'te Kenan A.'nın ve 25 Nisan'da Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi'nde Murat Y.'nin araçlarının da aynı şekilde çalındığını tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında mağdurların ifadelerini alan polis ekipleri verilen ifadeler ışığında şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler 26 Nisan'da Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenledikleri operasyonla şüpheli Mert Ş.'yi (28) yakaladı.

Şüpheli sorgusunda otomobilleri istek üzerine belirli marka ve modellerde seçtiğini anlattı. Bunun üzerine ekipler çalıntı araçları satın aldığı tespit edilen Erdinç A.'yı da (47) gözaltına aldı. Emniyette 18 suçtan kaydı olan Mert Ş. ile 2 suç kaydı bulunan Erdinç A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı.