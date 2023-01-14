Test sürüşüne çıkan otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Adapazarı-Karasu D-650 Karayolu Karasu girişi üç yol ağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinde seyir halinde olan E.D. idaresindeki test sürüşü otobüsü ile kavşaktan Adapazarı istikametine doğru gitmeye çalışan Şahin Arıkan (72) idaresindeki 54 ABC 288 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile refüje savrulan hafif ticari araç, taklalar atarak durabildi.

Hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü Arıkan ve yanındaki yolcu, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Arıkan, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esra Angün



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