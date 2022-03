Tetikçi suç makinesi çıktı

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 6 Şubat'ta 38 yaşındaki Kaya Erkaya, 6 yaşındaki kızı B.E. ile birlikte otomobiliyle evinin önüne geldiği esnada; kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Erkaya olay yerinde hayatını kaybederken, küçük kız da bacağından yaralandı. Katil zanlısı ve yanında bulunan 2 kişi kaçıp izini kaybettirirken, olay yerinde de 30'a yakın boş kovan bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izine bir ay sonra Mersin'de ulaştı. Kaya Erkaya'nın öldürüldüğü olayda silahı kullandığı ileri sürülen Mustafa Okay ile o sırada katil zanlısının yanında bulunan Hikmet D. ve Hilmi G.'nin, Mezitli ilçesindeki bir sitede saklandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için söz konusu adrese özel harekatın da desteğiyle operasyon düzenledi.

Katil zanlısı Mustafa Okay, teslim olmak yerine direnip polislere doğru ateş etti. Ekiplerin eve girmemesi için ekiplerle çatışan katil zanlısı Okay daha sonra balkondan diğer daireye geçti ancak yakalanacağını anlayınca tabancayla intihar etti. Evde yapılan aramalarda da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan Hikmet D. ve Hilmi G. de sorgulanmak üzere Adana'ya getirildi. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor.

Cinayette tetikçilik yapıp 30'dan fazla mermi sıkarak Erkaya'yı öldüren Mustafa Okay'ın suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Mustafa Okay'ın en son 2017 yılında 3 gasp suçu işledikten sonra yakalanıp tutuklandığı ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi. Okay'ın gaspın yanı sıra, uzun namlulu silah bulundurma, hırsızlık, yağma, adam yaralama gibi suçlar başta olmak üzere 30'dan fazla kaydı olduğu belirlendi.



