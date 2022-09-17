Tevfik Yamantürk: 'Dün ne söylediysek, seçilirsek aynen devam edeceğiz'

Beşiktaş'ta gerçekleşen Divan Kurulu Başkanlık seçiminde adaylar üyelere seslendi. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk, göreve gediklerinde ‘Önce huzur' dediklerini ve bunu başardıklarını ifade ederek “Huzuru hiç bozmadık, görev verilirse yine bozmayacağız. Gördüklerimizi, bildiklerimizi de uygun dille yönetime anlatacağız. Toplumlar ve cemiyetler kurallarla yönetilir. Bunların dışına da kimse çıkamaz. Biz de Beşiktaşımızda bu kuralların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mali konulardaki tutumumuz devam edecek. Takip eden üyelerimizin düşüncelerimizi iyi bildiğini biliyoruz. Dün akşam ne söylediysek, seçilmemiz durumunda aynı şekilde devam edeceğiz ve popülist yaklaşımda bulunmayacağız. 2 dönem görev aldık. Devam derseniz, arkadaşlarımla berber devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş - İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın

