Tevfik Yamantürk: 'Maalesef başkanımızla bu görüşmeleri bitirdik, bana yardımcısını yolluyor'

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında Divan Başkanı Tevfik Yamantürk çok sert açıklamalarda bulundu. Eylül ayında 3 adaylı bir seçimde göreve tekrar geldiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Yamantürk, "Camia bizi yeniden göreve getirdi, 3 adaylı güzel bir seçim oldu. Demek ki bir önceki dönemde iyi intiba bırakmışız ki camiamız devam etmemizi istedi. Siz bize Beşiktaş'a emanet ettiniz ben de kendimi size emanet ediyorum. Son 3 aydır beni 3 kere kulüpten atmaya kalktılar" dedi.

Kendisinin disipline verilmek istendiğini de söyleyen Başkan Yamantürk, "Beşiktaş'ı satın almaya kalkan zata söylediğim laftan dolayı bir arkadaşımız koştura koştura gidip sicile giderek seçime girmemem için beni disipline vermek istedi. Arkasından 30 Ekim'de sosyal medyada bir yorum yaptım. Başkana hakaret ediyorum diye düşünen genç bir arkadaşımız yine disipline vermeye kalktı. Ben kimseye hakaret etmem. Hakareti hak etmedikleri için değil. Okuduğunu anlamadığını düşünüyorum ya da ben kendimi ifade edemedim. Şenol hocayı bu yönetim mi yolladı ki şimdi geri getirince niye yolladınız anlamında başkana hakaret etti diyorlar. Şenol hoca bir önceki yönetim zamanında gitti. Bunu bile yakalayamıyorlar. Üçüncü olarak Haluk Karakurt beni disipline verdi. Kendisini hoş görüyorum" açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın



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