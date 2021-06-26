Teyze ve yeğeni baraj gölünde boğuldu

Olay, Adıyaman Atatürk Barajı Gazihan Dede mevkiinde meydana geldi. Yılmaz ailesi baraj kenarına pikniğe gitti. Burada serinlemek için anne Asiye Yılmaz (41), çocukları Berat Yılmaz (5), Tuana Yılmaz (14) ve kardeşi Remziye Yılmaz (29) suya girdi. Suya giren aile fertlerinden Tuana Yılmaz boğulma tehlikesi geçirince diğerleri onu kurtarmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine vatandaşlar olay yerine gelerek şahısları kurtarmaya çalıştı. Suya giren aileden Tuana Yılmaz (14) suda boğularak hayatını kaybetti. Sudan çıkartılan kişilerde ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlar yaptı.

Sudan çıkartılan Asiye Yılmaz (41), Berat Yılmaz (5) ve Remziye Yılmaz (29) olay yerine çağrılan112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan Remziye Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş

