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Tezgahı elinden alınan simitçi, İBB binası önünde kendini yakmaya çalıştı

Tezgahı elinden alınan simitçi, İBB binası önünde kendini yakmaya çalıştı
Tezgahı elinden alınan simitçi, İBB binası önünde kendini yakmaya çalıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki başkanlık binası önüne gelen bir kişi, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Şahsın, İBB zabıtası tarafından tezgahına el konulmasına tepki olarak eylem yaptığı öğrenildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Fatih Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belediye binası önüne gelen İbrahim D., elindeki şişede bulunan benzini üzerine dökerek kendini yakmaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen şüpheli, “O buraya gelsin. Onunla konuşacağım” dedi.

Bunun üzerine koruma polisleri tarafından müdahale edilen İbrahim D., daha sonra otoparka götürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan şahsın simit tezgahı sahibi olduğu ve tezgahının İBB zabıtası tarafından elinden alındığı öğrenildi.

Caner Sönmez - Davut Has
 

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