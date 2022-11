Tezgahlarda balık bolluğu devam ediyor

İstanbul'daki balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Özellikle palamut tezgahlardan eksilmiyor. Balıkçılar havaların soğumasıyla palamudun yerini çinekop ve lüferin alacağını söyledi. İstanbul Karaköy'deki balıkçılar çarşısında hamsinin kilosu 80 liradan satılırken, palamudun tanesi ise 40 liradan satılıyor.

"Tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor"

Balıkçı Samet Balyemez, İstanbul'da birkaç gündür etkili olan sisten etkilenmediklerini belirterek, "Tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. 1 kilograma yakın palamudun tanesini 40 liraya satıyoruz. Şu an havalar çok güzel, buna bağlı olarak da fiyatlar uygun. Birkaç gün sonra hava soğursa palamut kaçar, çinekop ve lüfer ise çıkar. Palamutları stok yapmak gerekiyor. Şu an fiyatlar çok uygun. Bir palamutla 2-3 kişi çok rahat doyar. Çinekop ve lüfer kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Hamsi, istavrit ve mezgit de tezgahlarımızda yer alıyor. Hamsinin ve istavritin kilosu 80 liradan satılıyor. Çinekop 200 liradan satılıyordu ama şu anda 80 liraya kadar düştü. Barbun 200-250 lira civarında, tekir 100-150 lira civarında, mezgit ise 80-100 liradan satılıyor" dedi. Çupra almaya geldiğini söyleyen Berkan Doğan, "Her hafta ailemizle birlikte balık yiyoruz. Bu sene fiyatlar da çok uygun. Palamut, lüfer ve barbun da alıyoruz" ifadelerini kullandı. Palamut almaya geldiğini söyleyen bir diğer vatandaş Selahattin Akıncı, "4 tane palamut alacağım. Her hafta balık alırım. Ailecek tüketiyoruz. Bütün balıkları seviyorum" dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.