Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı, fiyat düştü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde tezgahlardaki balık çeşitliliği artış gösterirken, fiyatlarda ise düşüş olduğu görüldü. Geçtiğimiz haftalarda havaların soğuması ve geceleri 5 derecelere varan hava sıcaklıklarının görülmesiyle birlikte balıkçı tekneleri denize açılamamış ve avlanan balık miktarında düşüş gözlendiği için balık fiyatları ciddi oranda zamlanmıştı. 2 Nisan itibariyle hava sıcaklığının 15 derecelere yükselmesi ve havaların iyi değerde gitmesinden dolayı balık tezgahlarında balık çeşidinden adeta şenliğe sebep oldu. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 30 TL'ye kadar yükselen dar gelirlinin en çok tercih ettiği balık olan hamsinin kilosu 20 TL'ye kadar geriledi. İstavrit ise 30 TL'den 15 liraya kadar düştü. Vatandaşlar, düşen fiyatları oldukça memnun karşılıyor ve en çok da hamsi ve uskumru balığını tercih ediyorlar.

Serhat Barış

