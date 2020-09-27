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Tezgahlarda palamut bayramı

Tezgahlarda palamut bayramı
Tezgahlarda palamut bayramı

Karadeniz ve Marmara’da denize açılan balıkçılar tonlarca palamutla döndü. Balıkçı tezgahlarının tamamını kaplayan palamudun tanesi 10 liradan satılıyor.

Karadeniz ve Marmara'ya akın eden palamut vatandaşın yüzünü güldürdü. Tanesi 10 liraya kadar düşen palamut, balıkçı tezgahlarını doldurdu. “Hamsiden ucuz palamut” diyerek palamut akınının devam edeceğini söyleyen balıkçı Kenan Balcı, vatandaşlara da bol miktarda palamut tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

“İstersen palamudu una batır tava, suya batır ızgara yap”

Vatandaşların balık ayrımı yapmamasını söyleyen Balcı, “Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı Beylikdüzü'ne uğur getirdi. Tanesi 10 liraya kadar düşen palamut şu an hamsiden ucuz. Bugün kuyruk oldu zaten yemek bile yiyemedik. İnsanlar balığı özlemiş. İstersen palamudu una batır tava, suya batır ızgara yap. Palamudun mevsimi başlamıştır. Bir de halkımıza şu tavsiyemiz var, hamsinin kilosu 30 lira, palamudun tanesi 10 lira, hamsiden çok ucuza geliyor. Vatandaşlarımız balık ayrımı yapmasın” dedi.

Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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